Із запуском веб-версії нейромережа отримала більш зрозумілий та інтуїтивний інтерфейс.

Творці гучної нейромережі Midjourney запустили повноцінну роботу її браузерної версії, яка доступна для всіх охочих. І навіть безкоштовно, хоч і з деякими обмеженнями.

Залогінившись на сайті, користувачі можуть відправити 25 запитів на створення картинок, на кожен з яких нейромережа зробить по чотири приклади. Далі доведеться оформляти платну підписку або створювати новий акаунт.

Як створювати картинки в браузері через Midjourney

Зайдіть на сайт Midjourney і авторизуйтеся через Discord або Google;

Натисніть "Create" у лівому верхньому кутку;

Введіть текстовий запит у рядку зверху, бажано англійською мовою, і натисніть Enter;

Дочекайтеся генерації. Там же можна редагувати вже створені нейромережею зображення.

Раніше створювати картинки через Midjourney можна було тільки в Discord у вигляді команд чат-боту. Із запуском веб-версії нейромережа отримала зручніший та інтуїтивніший користувацький інтерфейс. Як довго триватиме ця акція, поки не повідомляють.

Відео дня

Раніше УНІАН склав добірку безкоштовних і простих у використанні нейромереж для генерації картинок. Це ідеальні варіанти для тих, кому Midjourney або Stable Diffusion здався занадто складним.

Також розповідали про нейромережу, що "завірусилася", яка робить із тексту одразу готову пісню. Додайте текст, виберіть тематику, стиль, жанр – решту нейромережа зробить за вас.

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