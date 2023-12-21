Нейромережа Midjourney оновилася до 6-ї версії: приклади робіт / фото Midjourney v6

Творці хітової нейромережі Midjourney відкрили доступ до шостої версії – з нею згенеровані зображення стало практично не відрізнити від реальних фотографій. Повідомлення про це з'явилося в соціальних мережах проекту.

Серед нововведень V6 вказана підвищена точність "розуміння" завдань, ще більша деталізація, можливість використання більш ніж 350 слів для текстового опису, а роздільну здатність картинок було збільшено в 2 рази – з 1024×1024 пікселів до 2048×2048 пікселів.

Ще один з важливих моментів: до шостої версії Midjourney навчилася більш адекватно зображати людські руки, що робить зображення ще більш реалістичними. Також варто відзначити додавання функції створення 3D-моделей.

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Як результати нової версії виглядають на практиці, можна подивитися нижче. Користувачі відзначають, що при однакових запитах до V5 і V6 друга генерує дуже реалістичні картинки – зморшки, складки, текстура шкіри – генерації виглядають ідеально.

Фото Midjourney 21 грудня 2023
Фото Midjourney 21 грудня 2023
Фото Midjourney 21 грудня 2023
Фото Midjourney 21 грудня 2023

Новою версією можна користуватися вже зараз через бот у Discord, однак є ліміт на 20 генерацій. Далі доведеться оформляти платну підписку або створювати новий обліковий запис. 

Для доступу до Midjourney V6, потрібно зайти в чат в розділі Newcomer Rooms, відправити "/setting" і вибрати в запропонованому списку Midjourney Model v6 [BETA]. Далі пишите в чаті команду /imagine, після чого вводите опис бажаної картинки. 

Midjourney входить до трійки найпопулярніших нейромереж для генерації картинок. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами і картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи. 

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Найголовіше, що для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки. 

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