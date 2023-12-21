Розробники підвищили деталізацію і точність "розуміння" завдань, а роздільна здатність картинок зросла в 2 рази.

Творці хітової нейромережі Midjourney відкрили доступ до шостої версії – з нею згенеровані зображення стало практично не відрізнити від реальних фотографій. Повідомлення про це з'явилося в соціальних мережах проекту.

Серед нововведень V6 вказана підвищена точність "розуміння" завдань, ще більша деталізація, можливість використання більш ніж 350 слів для текстового опису, а роздільну здатність картинок було збільшено в 2 рази – з 1024×1024 пікселів до 2048×2048 пікселів.

Ще один з важливих моментів: до шостої версії Midjourney навчилася більш адекватно зображати людські руки, що робить зображення ще більш реалістичними. Також варто відзначити додавання функції створення 3D-моделей.

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Як результати нової версії виглядають на практиці, можна подивитися нижче. Користувачі відзначають, що при однакових запитах до V5 і V6 друга генерує дуже реалістичні картинки – зморшки, складки, текстура шкіри – генерації виглядають ідеально.

Новою версією можна користуватися вже зараз через бот у Discord, однак є ліміт на 20 генерацій. Далі доведеться оформляти платну підписку або створювати новий обліковий запис.

Для доступу до Midjourney V6, потрібно зайти в чат в розділі Newcomer Rooms, відправити "/setting" і вибрати в запропонованому списку Midjourney Model v6 [BETA]. Далі пишите в чаті команду /imagine, після чого вводите опис бажаної картинки.

Midjourney входить до трійки найпопулярніших нейромереж для генерації картинок. Цей штучний інтелект на сотнях мільйонів прикладів навчали вибудовувати відповідність між текстовими описами і картинками. Так він і став генерувати оригінальні образи.

Якщо хочете скористатися однією з таких нейромереж, УНІАН ділився добіркою найкращих нейромереж, які малюють за словами. Найголовіше, що для досягнення неймовірного результату не обов'язково вміти малювати – досить просто правильно сформулювати текстовий запит або підібрати вже існуючі картинки.

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