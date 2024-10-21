Є думка, що компанія зробила помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав бути на ШІ.

Apple відстає від конкурентів у сфері розробки ШІ щонайменше на два роки, і в компанії про це знають. Співробітники Apple анонімно поділилися спостереженнями і дослідженнями всередині компанії з Марком Гурманом з Bloomberg.

Внутрішні дослідження Apple показують, що OpenAI з її ChatGPT суттєво випереджає Siri за точністю і можливостями: ChatGPT видає відповіді на ~25% точніше, а також здатний відповідати на 30% більше запитань. Можливості Siri були пройдені іншими компаніями її два роки тому.

Apple ще влітку під час WWDC24 оголосила про свої плани щодо впровадження ШІ, але поки не випустила його для широкої публіки. Очікується, що розрив у перегонах ШІ скоротиться з виходом iOS 18.2 пізніше цього року, де Siri отримає інтеграцію ChatGPT.

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Гурман вважає, що Apple з часом наздожене своїх конкурентів, навіть якщо їй доведеться співпрацювати зі сторонніми розробниками або використовувати готові мовні моделі. Він також додає, що до 2026 року "всі девайси Apple з екранами будуть оснащені Apple Intelligence".

На презентації WWDC 2024 в Apple розповіли, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів. Утім, довгостроковий план полягає в запуску підписки, схожої з iCloud+, за яку доведеться платити щомісяця. А в майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

Зараз функції Apple Intelligence (які поки недоступні) заявлені тільки для Pro-моделей iPhone 15 і всіх iPhone 16, а також для Mac і iPad з чипом не старше M1. Нещодавно представлений iPad mini 7 якраз таки обзавівся чипом A17 Pro під ШІ-можливості Apple Intelligence,

Очікується, що новий iPhone SE також отримає A19 і 8 ГБ ОЗП для роботи Apple Intelligence – його презентація має відбутися навесні 2025 року.

Зазначимо, що на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на середньобюджетних моделях, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року, після чого Samsung теж має намір запровадити АІ-підписку.

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