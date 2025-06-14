Спочатку розумна Siri очікувалася в iOS 18, але терміни виходу неодноразово переносили.

Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, Apple не встигне доопрацювати нову розумнішу Siri до осіннього релізу iOS 26. Тепер очікується, що компанія зробить її частиною iOS 26.4.

Оновлення Apple "x.4" зазвичай випускаються в березні. Так було з iOS 18.4 цього року і iOS 17.4 у 2024-му. Якщо Apple продовжить випускати апдейти за таким графіком, то iOS 26.4 з розумною Siri теж вийде в березні, йдеться в замітці.

Компанія анонсувала масштабне оновлення Siri ще влітку 2024 року і планувала випустити його восени того ж року разом з iOS 18. Потім терміни виходу неодноразово зсувалися, а на івенті WWDC 2025 представники Apple заявили, що компанії потрібно більше часу на доопрацювання Siri, і вона вийде у 2026 році.

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Головною зміною в оновленій LLM Siri стане можливість розуміти особистий контекст і виконувати завдання на основі інформації, що відображається на екрані iPhone.

Глава Apple Тім Кук пояснював відставання компанії в ШІ-перегонах тим, що для них важливо бути кращими, а не першими. Водночас співробітники Apple вважають, що в компанії зробили помилку, зосередившись на AR/VR, коли акцент мав би бути на ШІ.

Нагадаємо, в рамках WWDC 2025 Apple замість iOS 19 представила одразу iOS 26 у новому скляному дизайні. У компанії називають цей апдейт найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

Оновлення тестуватимуть усе літо, а релізну версію випустять восени разом із новими айфонами. УНІАН розповідав, як встановити iOS 26 на свій iPhone раніше за всіх.

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