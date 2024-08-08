Впровадження відбудеться через оновлення One UI 6.1.1, яке має вийти в найближчі місяці.

На відміну від ШІ Apple, який підтримуватимуть тільки iPhone 15 Pro і 15 Pro Max, штучний інтелект Samsung Galaxy AI вийде за рамки флагманських моделей і з'явиться на дешевших пристроях серії Galaxy A. Про це повідомили джерела порталу SamMobile.

Уже цього року, імовірно, до кінця вересня, підтримку фірмового ШІ отримають щонайменше дві моделі – Galaxy A35 і Galaxy A55, які вийшли в березні цього року. Однак без нюансів не обійшлося.

Зокрема, вони отримають злегка урізаний функціонал. Які саме фічі залишаться недоступними, інсайдери не знають, але припускають, що Samsung виключить лише ті з них, які вимагають великих обчислювальних потужностей і великого обсягу ОЗП. Наприклад, Instant Slow-Mo, що дає змогу за допомогою ШІ сповільнювати будь-яке відео з домальовуванням кадрів.

По-друге, оновлення прошивки для пристроїв А-серії буде обмежено моделями 2024 року. Торішні і старіші апарати залишаться без ШІ-функцій. Впровадження відбудеться через оновлення One UI 6.1.1.

Сьогодні найдоступнішим телефоном з підтримкою Galaxy AI є Galaxy S23 FE. У плані можливостей він не сильно поступається флагманам, по суті втративши лише розумне уповільнення відео.

Раніше повідомлялося, що функції штучного інтелекту в пристроях Samsung Galaxy будуть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і Apple, яка має намір вести нову підписку на розширені функції ШІ.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію Galaxy S25 у січні-лютому 2025-го, а до цього часу компанія ще має випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

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