Презентація, найімовірніше, відбудеться восени. Тоді ж мають представити бюджетні складані смартфони Samsung.

Компанія Samsung до кінця року випустить Galaxy S24 FE. Це більш доступна версія базового Galaxy S24 за аналогією з парою S21 FE і S23 FE, створена на основі відгуків користувачів.

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував кілька якісних рендерів і розкрив характеристики Galaxy S24 FE. Загалом, дизайн не сильно зміниться, як порівняти з Galaxy S23 FE, а ось начинка має оновитися.

Galaxy S24 FE приписують 6,65-дюймову AMOLED-матрицю з кадровою частотою 120 Гц. Примітно, що в ранніх "витоках" йшлося про використання екрана з діагоналлю 6,1 дюйма. Габарити пристрою становитимуть 162 х 77,3 х 8 мм. Рендери дають змогу оцінити більш плоскі бічні грані та рамки навколо екрана, які стали тоншими.

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У топовій версії Galaxy S24 FE буде 12 ГБайт "оперативки" і 256 ГБ накопичувача. За продуктивність відповідатиме SoC Exynos 2400, у деяких країнах смартфон вийде зі Snapdragon 8 Gen 3 (не в Україні). Також зазначено використання потрійної камери з основним сенсором із роздільною здатністю 50 Мп.

Презентація, найімовірніше, відбудеться восени. Разом з Galaxy S24 FE компанія може представити свої перші бюджетні складані смартфони.

Поки що актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S23 FE. У плані дизайну він копія Galaxy S23, але "начинка" трохи простіша, але й продають апарат дешевше. Згідно зі статистикою, він був одним із найбільш продаваних смартфонів у 2023 році в діапазоні $600-800.

А на літній презентації Samsung, яка відбудеться 10 липня, представлять нове покоління складних смартфонів і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце виробника, яке оснастять низкою технологій моніторингу здоров'я.

Раніше цього місяця Samsung представила новий смарт-годинник Galaxy Watch FE. Це нова бюджетна модель південнокорейського бренду, яка конкуруватиме з серією Apple Watch SE.

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