Ключових функцій Apple Intelligence, наприклад, оновленної Siri та інтеграції ChatGPT, у цій версії не очікується.

Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, компанія Apple не встигає закінчити роботу над Apple Intelligence до виходу iPhone 16 у вересні. Згідно з джерелом, функції ШІ запустяться ближче до виходу iOS 18.1, тобто приблизно в жовтні.

Повідомляється, що причиною затримки виходу стали сумніви в стабільності роботи ШІ – розробникам знадобилося більше часу на виправлення помилок і поліпшення стабільності алгоритму. Бета-тестери отримають доступ до передрелізних версій iOS 18.1 і iPadOS 18.1 найближчими тижнями.

За інформацією Гурмана, Apple планує впроваджувати власний ШІ поетапно: разом з iOS 18.1 англомовні користувачі отримають найбазовіші фішки, а великий апгрейд для Siri разом з інтеграцією ChatGPT стануть доступні лише навесні 2025 року.

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При цьому, це буде не єдине обмеження Apple Intelligence. Для доступу до ШІ-функцій буде потрібен iPhone 15 Pro і новіше. Apple пояснила це тим, що "старіші" айфони занадто слабкі. Хоча на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2021 року, нехай і в дещо урізаному вигляді.

На презентації WWDC, що відбулася в червні, представники Apple заявили, що нова нейромережа буде безкоштовною для користувачів. Але довгостроковий план Apple полягає в тому, щоб запустити підписку, схожу з iCloud+, за яку доведеться платити щомісяця. В майбутньому її доведеться оформити всім, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

Якщо ви хочете отримати ШІ-функції Apple Intelligence, але у вас немає iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max, можливо, ви захочете дочекатися серії iPhone 16, випуск якої очікується у вересні. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Попри відсутність ШІ-фішок, власникам старих iPhone все одно є на що очікувати в майбутньому оновленні ПЗ: iOS 18 отримала кастомізацію іконок, ігровий режим, перероблену "шторку", запис дзвінків із розшифруванням і багато чого ще. Якщо ваш пристрій оновився до iOS 17, значить, на нього можна встановити і нову систему.

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