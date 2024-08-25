Старі смартфони Samsung отримали головну ШІ-'фішку' Galaxy S24: кому пощастило

Функція Circle to Search "прилетіла" на більш доступні Galaxy з черговим оновленням прошивки.

Після запуску на флагманських Samsung Galaxy на початку 2024 року ключова нейромережева "фішка" Galaxy AI - функція зручного пошуку Circle to Search - тепер стала доступна на пристроях середнього рівня.

За даними журналістів 9to5Google, підтримку нової АІ-функції отримали одразу вісім гаджетів, включно з дворічним Galaxy S21 FE. Загальна кількість активних пристроїв з наведеного нижче списку оцінюється приблизно в 25 млн одиниць:

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy Galaxy Quantum 4

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Samsung Galaxy Tab S9 FE+

Функція Circle to Search дозволяє користувачам переходити до пошуку того, що вони бачать на екрані свого смартфона. Для цього достатньо обвести що-небудь на екрані жестом або торкнутися предмета, а ШІ автоматично підкаже, що це.

По суті, це аналог Google Lens, який при цьому працює швидше і точніше, оскільки Circle to Search повністю інтегрований в інтерфейс One UI.

Раніше повідомлялося, що функції штучного інтелекту в пристроях Samsung Galaxy будуть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і Apple, яка збирається запроваджувати нову підписку на розширені функції ШІ.

Очікується, що Samsung представить нову флагманську серію Galaxy S25 у січні-лютому 2025-го, а до цього часу компанія ще має випустити Galaxy S24 FE. Він отримає дизайн і начинку від топових моделей Galaxy цього року, але коштувати при цьому буде помітно дешевше.

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