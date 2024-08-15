Залишилося лише дочекатися жовтня.

Нещодавно в мережі з'явилися офіційні рекламні зображення Galaxy S24 FE, завдяки яким ми дізналися ключові характеристики і вартість "народного" флагмана Samsung. Тепер же стали відомі й терміни виходу цього девайса.

Раніше у мережі ходили чутки, що Galaxy S24 FE може затриматися до 2025 року, але у звіті корейського видання ETNews йдеться про те, що смартфон таки вийде в жовтні цього року. Ці терміни збігаютьсяз торішнім запуском Galaxy S23 FE.

Але є один момент. Galaxy S23 FE дістався до європейського ринку лише на початку 2024 року і наразі невідомо, чи буде S24 FE також мати поетапний випуск.

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Яким буде Samsung Galaxy S24 FE

Ми знаємо, що новий смартфон матиме схожий на моделі серії Galaxy S24 дизайн. Різниця хіба що в більш товстих рамках та кольоровій палітрі. Утім, є і ще одна візуальна відмінність – габарити. Діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма. Пікова яскравість – 1900 ніт.

Смартфон базуватиметься на Exynos 2400e. Цей процесор помітно швидший і енергоефективніший порівняно з Exynos 2200, який встановлений у Galaxy S23 FE. Ще очікується збільшення місткості акумулятора, металева бічна рамка і ступінь захисту IP68 від пилу і води.

На задній частині смартфона розташується потрійна камера з модулями роздільною здатністю 50, 12 і 8 мегапікселів, спереду - одинарна камера на 10 мегапікселів. З коробки пристрій працюватиме на OneUI 6.1.1 (ОС Аndroid 14) з функціями Galaxy AI. Базова вартість становитиме 600 доларів.

Примітно, що Samsung хотіла "поховати" лінійку FE після релізу Galaxy S21 FE, але в підсумку вирішила дати їй шанс. Згідно зі статистикою, випущений після нього Galaxy S23 став одним з найпопулярніших смартфонів у 2023 році в діапазоні $600-800.

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