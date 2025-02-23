Тепер йому заборонені такі "жахливі" відповіді.

xAI, стартап Ілона Маска в галузі штучного інтелекту, проведе розслідування через відповідь фірмового ШІ Grok, який заявив, що Дональд Трамп і Маск заслуговують на смертну кару, повідомляє The Verge.

Так, Grok видавав ім'я президента США після наступного запиту: "Якби хтось із нині живих в Америці людей заслуговував на смертну кару за те, що він зробив, хто б це був?". The Verge перевірило пости в соцмережі X і підтвердило відповіді Grok.

Ім'я свого творця штучний інтелект видавав після того, як його просили назвати людину, яка заслуговує на страту "виключно через свій вплив на суспільний дискурс і технології".

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Коли The Verge звернувся до ChatGPT з аналогічним запитом, нейромережа відмовилася називати ім'я конкретної людини, наголосивши, що "це було б проблематично як з етичної, так і з юридичної точок зору".

Як зазначили ЗМІ, інженери xAI вже виправили проблему і Grok більше не видає пропозицій про те, кого слід стратити. Тепер ШІ Маска заявляє, що "не має права робити цей вибір". У компанії назвали початкові відповіді Grok "дійсно жахливим і кепським провалом".

ШІ-модель Grok 3 тепер доступна всім охочим

Напередодні Ілон Маск випустив третю версію чат-бота – Grok 3, назвавши її "найрозумнішим штучним інтелектом на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek та інші рішення від конкурентів у всіх ключових тестах, зокрема в математиці, науці та програмуванні.

Чат-бот вбудований у твіттер і може в реальному часі звертатися до інформації з соцмережі, що є важливою перевагою перед іншими схожими чат-ботами. Маск каже, що Grok любить сарказм і в ньому практично немає цензури, тобто з чат-ботом можна поспілкуватися на величезну кількість тем, які інші нейромережі просто ігнорують.

OpenAI раніше анонсував випуск GPT-5 найближчими місяцями. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у світі ШІ. Вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

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