Мільярдер звинуватив агентство Reuters, яке й повідомило про можливість відключення, у брехні.

Американський мільярдер Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення доступу до супутникової системи Starlink для України.

Відповідну заяву Маск зробив на своїй сторінці у соцмережі Х. Так він відреагував на публікацію агентства Reuters, де стверджувалося, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої системи, аби примусити Київ до підписання угоди про корисні копалини.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах", – написав Маск.

Відео дня

Робота Starlink в Україні

Після повідомлень ЗМІ про можливе відключення Starlink в Україні, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський наголосив, що його країна вже оплатила послуги для України. Тому підстав для її відключення немає.

Водночас очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на тлі новин про ймовірність відключення Starlink зазначив, що Україна має альтернативу американській супутниковій системі. За його словами, ці "альтернативні речі" працюють на фронті.

Військовий оглядач Денис Попович казав, що навіть попри наявність аналогів, відключення Starlink все одно вплине на можливості Сил оборони України. Він пояснив, що Starlink дуже серйозно завʼязаний на використанні дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: