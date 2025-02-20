'Найрозумніший ШІ у світі' Ілона Маска тепер безкоштовний для всіх: як скористатися

Рання версія нової моделі вже перевершує ChatGPT і китайську DeepSeek у всіх топових бенчмарках.

xAI, компанія Ілона Маска в галузі штучного інтелекту, оголосила, що новітній чат-бот Grok 3 тепер доступний безкоштовно всім користувачам. Принаймні до тих пір, поки сервери зможуть справлятися з навантаженням.

Раніше ШІ був доступний тільки Premium-підписникам X (екс-Twitter) за ціною $8 на місяць. Вони отримають розширений доступ до Grok 3, а також можливість першими оцінити нові функції на кшталт голосового режиму.

За словами самого Маска, Grok 3 – "найрозумніший штучний інтелект на Землі". Рання версія нової моделі перевершує ChatGPT, DeepSeek й інші рішення від конкурентів у всіх топових тестах, включно з математикою, наукою і програмуванням.

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Grok 3 доступний на Х, сайті Grok і розуміє українську мову. Порівняно з Grok 2, у нової моделі немає лімітів за кількістю запитів.

Додамо, що Ілон Маск стояв біля самих витоків OpenAi, компанії, що створила ChatGPT, ставши співзасновником ще 2015 року. Але вже 2018 року він був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів. Запуск свого власного чат-бота Grok Маск анонсував у листопаді 2023 року.

Grok може в реальному часі звертатися до інформації з твіттера, що є важливою перевагою перед іншими схожими чат-ботами. Маск каже, що він любить сарказм і в ньому практично немає цензури, тобто з чат-ботом можна поспілкуватися на величезну кількість тем, які інші нейромережі просто ігнорують.

OpenAI раніше анонсував випуск GPT-5 у найближчі місяці. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція у світі ШІ. Вона буде здатна вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить її не відрізнятиметься від людини.

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