Австралійська компанія Cortical Labs, яка кілька років тому виростила клітини людського мозку, що грають у теніс, оголосила про комерційний запуск першого у своєму роді біологічного комп'ютера. У його основі теж лежать штучно вирощені нейронні клітини, пише New Atlas.
Комп'ютер CL1 об'єднує клітини людського мозку з кремнієвим обладнанням для формування рідких нейронних мереж. За словами інженерів компанії, ШІ на базі CL1 навчається настільки швидко і гнучко, що повністю перевершує кремнієві чипсети, які використовуються для навчання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.
Сам комп'ютер більше нагадує медичний прилад – він забезпечений системою життєзабезпечення, що підтримує активність клітин мозку. Клієнти Cortical Labs можуть придбати як самі комп'ютери за 35 000 доларів, так і час їхньої роботи, підключаючись віддалено.
Передбачається, що біо-комп'ютери з мозкових клітин зможуть здійснити революцію в широкому спектрі сфер – від розроблення ліків і клінічних випробувань до створення автономних систем управління. Перший CL1 запущено в Барселоні, очікують, що біокомп'ютери будуть доступні для широкого загалу в другій половині 2025 року.
Про використання біокомп'ютерів для навчання традиційних нейромереж на кшталт GPT або Gemini поки не повідомляли: OpenAI та інші компанії воліють користуватися звичайними прискорювачами.
Раніше стало відомо, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Інтерактивні книги підтримуватимуть переклад різними мовами та субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.
Тим часом керівник OpenAI Сем Альтман поділився подробицями щодо планів із запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.