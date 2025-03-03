За словами розробників, він повністю перевершує кремнієві чипи, які використовуються для навчання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.

Австралійська компанія Cortical Labs, яка кілька років тому виростила клітини людського мозку, що грають у теніс, оголосила про комерційний запуск першого у своєму роді біологічного комп'ютера. У його основі теж лежать штучно вирощені нейронні клітини, пише New Atlas.

Комп'ютер CL1 об'єднує клітини людського мозку з кремнієвим обладнанням для формування рідких нейронних мереж. За словами інженерів компанії, ШІ на базі CL1 навчається настільки швидко і гнучко, що повністю перевершує кремнієві чипсети, які використовуються для навчання великих мовних моделей на кшталт ChatGPT.

Сам комп'ютер більше нагадує медичний прилад – він забезпечений системою життєзабезпечення, що підтримує активність клітин мозку. Клієнти Cortical Labs можуть придбати як самі комп'ютери за 35 000 доларів, так і час їхньої роботи, підключаючись віддалено.

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Передбачається, що біо-комп'ютери з мозкових клітин зможуть здійснити революцію в широкому спектрі сфер – від розроблення ліків і клінічних випробувань до створення автономних систем управління. Перший CL1 запущено в Барселоні, очікують, що біокомп'ютери будуть доступні для широкого загалу в другій половині 2025 року.

Про використання біокомп'ютерів для навчання традиційних нейромереж на кшталт GPT або Gemini поки не повідомляли: OpenAI та інші компанії воліють користуватися звичайними прискорювачами.

Раніше стало відомо, що школи в Південній Кореї навчатимуть дітей за підручниками, написаними ШІ. Інтерактивні книги підтримуватимуть переклад різними мовами та субтитри, а також зможуть оцінювати знання учнів за допомогою штучного інтелекту.

Тим часом керівник OpenAI Сем Альтман поділився подробицями щодо планів із запуску GPT-5. Очікується, що це буде не просто нова мовна модель, а революція в галузі ШІ. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які люди зможуть придумати. Це зробить його таким, що не відрізнятиметься від людини.

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