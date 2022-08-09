Для цього пустили в дію сервіс MidJourney, який генерує зображення за описом.

Серед користувачів в Інтернеті набирає популярність нейронна мережа MidJourney, яка генерує зображення за описом, застосовуючи до них художні стилі.

Користувач DeviantArt згенерував за допомогою сервісу свої версії Геральта, Трісс та Йеннефер з всесвіту "Відьмака".

Зображення панянок вийшли схожими на намальовані фарбами картини.

А ось альтернативний варіант головного героя фентезійного всесвіту - трохи застарий і якось аж надто пошарпаний життям.

Раніше за допомогою MidJourney ентузіаст переніс героїв і локації з "Гаррі Поттера" у світ кіберпанку. Похмурий Хогвартс висвітлили неонові вивіски, Хогвартс-експрес став більш сучасним і отримав можливість літати, а герої франшизи отримали різні аугментації.

Нагадаємо, УНІАН розповідав історію колишнього інженера Google, що знайшов ознаки свідомості у штучного інтелекту. Чоловік намагався надати керівництву докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи і відправили у відпустку, а після і зовсім звільнили.

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