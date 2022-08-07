Малюнки вийшли як мінімум незвичайними.

Ентузіаст застосував нейромережу Midjourney, щоб перенести героїв та локації з чарівної франшизи "Гаррі Поттера" у світ кіберпанку.

Результат вийшов як мінімум незвичайним. На зображеннях показані кіберпанкові версії Северуса Снейпа, Герміони, Рона Візлі, Волан-де-Морта і не тільки.

Так, похмурий Хогвартс висвітлили неонові вивіски, Хогвартс-Експрес став більш сучасним і отримав можливість літати, а герої франшизи отримали різні аугментації в стилі Deus Ex.

Як вже зазначалося вище, для створення зображень автор використовував нейромережу Midjourney, яка здатна генерувати картинки за текстовими описами. Однак він не уточнив, які саме запити давав нейромережі.

Раніше УНІАН писав, що для Android-смартфонів вийшло додаток, що поліпшує якість знімків за допомогою ШІ. Користувачі можуть усувати розмиття зображень, освітлювати знімки при слабкому освітленні, додавати різкість і ефект HDR.

Також ми розповідали історію колишнього інженера Google, що знайшов ознаки свідомості у штучного інтелекту. Чоловік намагався надати керівництву докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи і відправили у відпустку, а після і зовсім звільнили.

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