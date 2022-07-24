Раніше компанія відсторонила інженера від роботи, не виявивши доказів його твердження.

Техногігант Google звільнив одного зі своїх співробітників, який заявляв про знайдені ознаки власної свідомості у штучного інтелекту LaMDA.

У компанії зазначили, що не знайшли підтверджень слів інженера, передає Reuters.

Історія Блейка Леймона набула розголосу в середині червня. Інженер відстежував поведінку LaMDA майже рік. За його словами, ШІ усвідомлював себе як самостійну особистість і міркував про власні права. Леймон намагався надати керівництву Google докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи і відправили у відпустку.

Днями Леймон отримав електронного листа від Google з повідомленням про припинення його роботи в компанії. У розмові з WSJ інженер заявив, що зв'язався з юристами для подальшого вирішення конфлікту.

У Google підтвердили звільнення Лемойна. Компанія заявила, що розглянула побоювання вже екс-співробітника і визнала їх необґрунтованими. Також наголошується, що наш герой "наполегливо порушував чітку політику безпеки даних, які включають необхідність захисту інформації про продукти".

Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому мову.

Також ми писали про розробку британської компанії DeepMind, що входить разом з Google в холдинг Alphabet, яка навчила нейромережу писати складні коди не гірше людей.

Вас також можуть зацікавити новини: