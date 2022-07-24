Техногігант Google звільнив одного зі своїх співробітників, який заявляв про знайдені ознаки власної свідомості у штучного інтелекту LaMDA.
У компанії зазначили, що не знайшли підтверджень слів інженера, передає Reuters.
Історія Блейка Леймона набула розголосу в середині червня. Інженер відстежував поведінку LaMDA майже рік. За його словами, ШІ усвідомлював себе як самостійну особистість і міркував про власні права. Леймон намагався надати керівництву Google докази усвідомленості алгоритму, але його відсторонили від роботи і відправили у відпустку.
Днями Леймон отримав електронного листа від Google з повідомленням про припинення його роботи в компанії. У розмові з WSJ інженер заявив, що зв'язався з юристами для подальшого вирішення конфлікту.
У Google підтвердили звільнення Лемойна. Компанія заявила, що розглянула побоювання вже екс-співробітника і визнала їх необґрунтованими. Також наголошується, що наш герой "наполегливо порушував чітку політику безпеки даних, які включають необхідність захисту інформації про продукти".
Раніше глава Мінцифри Михайло Федоров розповів про експеримент, в рамках якого нейронна мережа за допомогою штучних нейронів написала йому мову.
Також ми писали про розробку британської компанії DeepMind, що входить разом з Google в холдинг Alphabet, яка навчила нейромережу писати складні коди не гірше людей.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Навігація і переклад в реальному часі: Google протестує унікальні окуляри на вулиці
- Google запозичила у Apple круту функцію і впровадила її в Android-смартфони
- Ентузіаст перетворив культовий наручний годинник Casio на смарт-модель з OLED-дисплеєм (фото)