За словами виробника, це перший ремонтопридатний смартфон 5G на ринку.

Компанія HMD Global представила під брендом Nokia новий смартфон G42, головною особливістю якого є його ремонтопридатність. За словами виробника, це "перший ремонтопридатний смартфон 5G на ринку".

Апарат створений за підтримки фахівців iFixit, які розбирають смартфони, тестуючи їх рівень ремонтопридатності. В Nokia G42 5G будь-який користувач без проблем зможе замінити дисплея, акумулятор і інші компоненти, які частіше за інших виходять з ладу, повідомляє Android Authority.

Так, акумулятор Nokia G42 5G можна самостійно поміняти за 5 хвилин, а заміна розбитого екрана займе 20 хвилин. Зазначається, що на інших моделях виробника аналогічний процес зайняв би близько півтори години в сервісному центрі.

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Офіційні запчастини для смартфона можна буде замовити на сайті iFixit разом з усім необхідним для ремонту, і самостійно відремонтувати свій девайс без походу в сервіс. Їх вартість становитиме від 19 до 45 євро (~800-1800 грн).

З технічної точки зору – модель є бюджетною:

Екран: 6,56-дюймовий IPS з частотою оновлення 90 Гц.

Процесор: Snapdragon 480 Plus.

Пам'ять: 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ ПЗУ.

Батарея: 5050 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 20 Вт.

Камера: потрійна (50+2+2 Мп), "фронталка" – 8 Мп.

Є і сканер відбитків пальців, підтримка Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 і NFC, а також захист від вологи і пилу за стандартом IP52. Виробник обіцяє підтримку запчастинами протягом 5 років і два роки оновлень Android (три роки патчів безпеки).

Новинка вже доступна для покупки в країнах Європи за ціною від 229 євро (близько 9200 грн), що в цілому непогано для подібного класу і європейського ринку.

Нещодавно Nokia також випустила сучасний кнопковий телефон з потужною батареєю дешевше $30. За запевненням виробника, одного заряду батареї вистачить на кілька днів.

Раніше УНІАН писав про найбільш "довговічні" навушники в світі. Якщо якийсь компонент в них зламається, можна буде купити новий на сайті виробника і самому замінити. Поміняти можна все: від амбушур і динаміків, до портів і акумулятора

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