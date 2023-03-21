У моделі 6,3-дюймовий дисплей, акумулятор на 4000 мАг і 8-ядерний чипсет виробництва Unisoc.

У сімействі смартфонів початкового рівня Nokia C поповнення. Нова модель Nokia C12 Pro майже не відрізняється від представленого на початку року Nokia C12, але оснащується збільшеною батареєю 4000 мАг, яка до того ж ще й знімна.

Новинка Nokia C12 Pro оснащена 8-ядерним процесором Unisoc, 6,3-дюймовим IPS екраном і одинарною тильною камерою на 8 Мп з підтримкою нічного і портретного режиму.

Дизайн Nokia C12 Pro теж успадкував від попередника з краплеподібним вирізом під 5-Мп фронтальну камеру в дисплеї та тильною кришкою з текстурованого полікарбонату. Телефон працює під управлінням Android 12 (Версія Go), а виробник обіцяє 2 роки щоквартальних оновлень програмного забезпечення.

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Першою країною, де стартували продажі Nokia C12 Pro, стала Індія. Там його вартість становить 6 999 рупій (близько 3000 грн) за версію з 2/64 ГБ пам'яті та 7 499 рупій (~3400 грн) за конфігурацію з 3/64 ГБ пам'яті. Чи буде він продаватися в Європі, поки неясно. У будь-якому випадку його напевно можна буде знайти торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше цього року Nokia також представила смартфон з можливістю самостійного ремонту. Так, акумулятор Nokia G22 можна самостійно поміняти за 5 хвилин, а заміна дисплея займе близько 20 хвилин. На інших моделях виробника аналогічний процес зайняв би близько півтори години.

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