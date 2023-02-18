Як каже Дуров, розрив між Telegram і WhatsApp скорочується з кожним роком.

За останні п'ять років месенджер Telegram, що вже став новою повсякденною звичкою для українців, обігнав за популярністю Facebook Messenge. Він зараз поступається тільки WhatsApp, розповів засновник месенджера Павло Дуров.

Як каже Дуров, розрив між Telegram і WhatsApp скорочується з кожним роком. "Не дивно, що наші конкуренти стурбовані!", – написав він і прикріпив до поста статистику за кількістю користувачів у різних месенджерів.

Дуров посилається на графік журналу Fortune. Згідно з графіком, в 2018 році Telegram займав 5% ринку месенджерів, а Facebook Messenger – 43%. У 2022 аудиторія Telegram становить 31%, а Facebook Messenger – 21%. Для порівняння, у WhatsApp в 2018 році охоплював 51% ринку, в 2022 – 44%.

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Феномен Telegram в Україні

В умовах повномасштабної війни доступ до швидкої інформація може бути питанням життя і смерті. Таким для українців став Telegram з його офіційними спільнотами. З початку війни час використання месенджера збільшився у 8 разів, кажуть дані дослідження Kantar CMeter.

Влітку 2022 року у Telegram з'явилася платна версія. Найголовніший її плюс – доступність. У багатьох країнах, в тому числі в Україні, вона коштує $3,99 на місяць. За ці гроші користувачі отримують різні переваги, серед яких особливо корисна можливість розшифровки войсів і відео-повідомлень в текст.

При цьому зауважимо, що технічно Telegram вважається захищеним месенджером, але його історія вказує на можливий контроль з боку ФСБ РФ. Раніше видання Wired опублікувало великий матеріал про вразливості в месенджері Павла Дурова. Попри його обіцянки не співпрацювати з урядом РФ, Дуров все ж міг піти на компроміси з Кремлем, щоб зберегти 7% російської аудиторії телеграму.

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