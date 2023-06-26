У чатах WhatsApp тепер можна закріплювати повідомлення в особистих переписках і чатах.

У WhatsApp додали чергову фішку з Telegram – з останнім апдейтом в месенджері з'явилася можливість закріплювати повідомлення в особистих переписках і чатах.

Нововведення помітив профільний ресурс WABetaInfo у свіжій бета-версії WhatsApp для Android під номером 2.23.13.11. Відомо, що користувач зможе вибрати, як довго повідомлення залишатиметься закріпленим – 24 години, 7 днів або 30 днів.

Якщо користувачеві захочеться повністю прочитати повідомлення, то необхідно буде лише натиснути на нього. Таким чином пропустити важливі повідомлення для користувачів стане важче.

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Зараз нововведення на останньому етапі тестування і скоро з'явиться в App Store і Google Play.

Окрім можливості закріплювати повідомлення в чатах, WhatsApp працює над іншими цікавими фішками. Одна з них – можливість відправки фотографій без втрати якості. Ще з'явиться можливість прив'язати декілька облікових записів на одному смартфоні.

Також у месенджері скоро з'являться відеокружочки, як в Telegram: опцію тестують приблизно в тих же бета-версіях, що і новий дизайн.

Раніше УНІАН ділився інструкцією, як користуватися одним WhatsApp на двох смартфонах. Популярний месенджер навчився працювати на декількох смартфонах відразу. Листування і вкладення автоматично синхронізуються між ними – прямо як в Telegram.

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