Користувачі незабаром зможуть прив'язати декілька облікових записів на одному смартфоні.

Розробники месенджера WhatsApp ведуть роботу над новою функцією у мобільному застосунку – користувачі зможуть додавати декілька акаунтів на один пристрій.

Нововведення помітив веб-сайт WABetaInfo у новій бета-версії WhatsApp. Повідомляється, що облікові записи будуть працювати незалежно один від одного, а перемикатися між ними можна через кнопку в правому нижньому кутку.

Зазначається, що ця функція є розширенням раніше анонсованої можливості WhatsApp використовувати один обліковий запис на п'яти мобільних гаджетах одночасно. До цього користувачі могли увійти лише з одного мобільного телефону разом із планшетом та комп'ютером.

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Поки фішку додали тільки в бета-версію WhatsApp Business, але в одному з найближчих апдейтів вона з'явиться і в звичайній версії месенджера.

Орім підтримки декількох акаунтів на одному смартфоні, WhatsApp працює над іншими цікавими фішками. Одна з них – можливість відправки фотографій без втрати якості. Також повідомляється про більш стабільну роботу мобільного клієнта в новій версії і перероблену клавіатуру.

Точної дати, коли нові функції додадуть в WhatsApp немає, але зазвичай це відбувається протягом декількох тижнів після тестування, так що напевно чекати залишилося недовго.

Нагадаємо, в останньому оновленні в WhatsApp додали канали, як у Telegram. Також з'явилося редагування відправлених повідомлень і можливість захищати діалоги паролем або біометрією.

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