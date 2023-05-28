Фішка з'явилася в свіжому апдейті ОС під назвою Moment 3.

Microsoft нещодавно випустила велике оновлення для операційки Windows 11, яке містить ряд нових функцій та нововведень. У тому числі з'явилася можливість включити відображення секунд у системних годинниках.

Портал Neowin підрахував, що відображення цього компонента скорочує автономність пристрою в середньому на 2%. Для експерименту було обрано HP Pavilion Х360 з процесором Intel Core i3 11-го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті та останньою версією Windows 11. Девайс був заряджений до 100%, відключений від мережі за допомогою авіарежиму.

Журналісти зазначають, що хоч різниця досить незначна, але цікавий сам факт того, що вона є. Також показово, що формат тестування передбачав роботу ноутбука без будь-якого навантаження, тобто ПК просто стояв з відключеним режимом сну і просто поступово розряджався.

Відео дня

До речі, експеримент з Windows 10 показав майже ідентичний результат, так що справа зовсім не в "одинадцятці". Які причини такої поведінки ОС, джерело не повідомляє.

Включити або відключити функцію можна за шляхом "Параметри" → "Панель завдань" → "Поведінка панелі завдань".

Час переходити на Windows 11

Раніше Microsoft попередила, що Windows 10, яка встановлена на більше ніж 70% комп'ютерах, більше не буде отримуватиме функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка "десятки" закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися оновитись до Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

А тим часом наступної осені повинна вийти Windows 12. У ній Microsoft зосередить увагу на штучному інтелекті та оптимізації апаратного і програмного забезпечення подібно до того, як це реалізовано на Mac з Apple Silicon. А в плані дизайну "12" буде ще більше схожа на MacOS.

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