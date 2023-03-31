Очікується, що акцент у новій ОС буде зроблено на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення.

Windows 12 вийде ще нескоро, але вже зараз відомі ключові "фішки" наступної версії операційної системи Microsoft.

Як повідомляє відомий портал Windows Central з посиланням на свої джерела, компанія зосередить увагу на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення подібно до того, як це реалізовано на Мак з Apple Silicon.

У замітці говориться, що Windows 12 зможе аналізувати контент і показувати підказки для швидкого запуску проєктів або додатків на основі інформації, що проглядається на крані.

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Разом з тим, завдяки впровадженню штучного інтелекту, нове покоління Windows буде розпізнавати об'єкти та текст на зображеннях, а користувачі зможуть одним натисканням переносити ці елементи й додавати їх в окремі документи або інші програми.

Також джерело пише, що всі оновлення Windows 12 будуть важити в рази менше і встановлюватися швидше, ніж на минулих поколіннях. Цього вдалося досягти завдяки установці системи відразу на кілька розділів жорсткого диска, а не на один, як це реалізовано зараз.

Додамо, що Microsoft вже надає деякі з можливостей ШІ в Windows 11 з останнім оновленням – оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing,

У плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS

У жовтні 2022 року Microsoft показала скріншот з прототипом наступної версії Windows. І вона, судячи з усього, буде дуже схожа на macOS від Apple.

Найбільш помітним є те, що інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення, а панель завдань виконана у форматі "острова" з відступами від країв екрана. Інші значки, такі як батарея, підключення або годинник, перемістили вгору разом зі звітом про погоду.

Офіційний анонс Windows 12 очікується приблизно в той же час, коли Intel випустить процесори 14-го покоління – ймовірно, у другій половині 2024 року. Нагадаємо, реліз актуальної Windows 11 відбувся в жовтні 2021 року.

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