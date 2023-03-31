Windows 12 вийде ще нескоро, але вже зараз відомі ключові "фішки" наступної версії операційної системи Microsoft.
Як повідомляє відомий портал Windows Central з посиланням на свої джерела, компанія зосередить увагу на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення подібно до того, як це реалізовано на Мак з Apple Silicon.
У замітці говориться, що Windows 12 зможе аналізувати контент і показувати підказки для швидкого запуску проєктів або додатків на основі інформації, що проглядається на крані.
Разом з тим, завдяки впровадженню штучного інтелекту, нове покоління Windows буде розпізнавати об'єкти та текст на зображеннях, а користувачі зможуть одним натисканням переносити ці елементи й додавати їх в окремі документи або інші програми.
Також джерело пише, що всі оновлення Windows 12 будуть важити в рази менше і встановлюватися швидше, ніж на минулих поколіннях. Цього вдалося досягти завдяки установці системи відразу на кілька розділів жорсткого диска, а не на один, як це реалізовано зараз.
Додамо, що Microsoft вже надає деякі з можливостей ШІ в Windows 11 з останнім оновленням – оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing,
У плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS
У жовтні 2022 року Microsoft показала скріншот з прототипом наступної версії Windows. І вона, судячи з усього, буде дуже схожа на macOS від Apple.
Найбільш помітним є те, що інтерфейс став краще оптимізований для сенсорного введення, а панель завдань виконана у форматі "острова" з відступами від країв екрана. Інші значки, такі як батарея, підключення або годинник, перемістили вгору разом зі звітом про погоду.
Офіційний анонс Windows 12 очікується приблизно в той же час, коли Intel випустить процесори 14-го покоління – ймовірно, у другій половині 2024 року. Нагадаємо, реліз актуальної Windows 11 відбувся в жовтні 2021 року.