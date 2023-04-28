Повністю підтримка системи закінчиться в 2025 році.

Операційка Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Про це йдеться на сайті Microsoft.

Проте підтримка операційної системи продовжиться – до 14 жовтня 2025 року виходитимуть щомісячні патчі безпеки. Життєвий цикл ОС у функціональному плані склав сім років – реліз відбувся у липні 2015 року, а остання версія 22H2 вийшла у жовтні 2022-го.

Само собою, на тлі цього компанія рекомендує своїм користуватися оновитись до Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

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Користувачі не спішать переходити на Windows 11

Станом на березень 2023 року й через півтора року зі свого релізу Windows 11 встановлена всього на 20% комп'ютерів. І це навіть попри те, що у січні цього року Microsoft припинила підтримку Windows 7 і 8.1, через що ці користувачі постали перед вибором між одинадцяткою і десяткою.

Ті, хто перейшов на нову ОС кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але Windows 10 робить все так само добре, а в деяких випадках навіть краще. До того ж Microsoft істотно підвищила системні вимоги Windows 11, через що комп'ютери 2020 року і раніше виявилися банально несумісними з новою ОС.

Водночас вже у 2024 році очікується вихід Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну нова ОС буде ще більше схожа на MacOS.

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