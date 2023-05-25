У їх числі оновлений клієнт WhatsApp, додатки для малювання і відеоредактори.

Microsoft провела щорічну церемонію вручення нагород Microsoft Store App Awards, за результатами якої були обрані найкращі програми для Windows 10 і 11.

Цікаво, що цього року процедуру вибору переможців внесли зміни: тепер у користувачів теж була можливість номінувати додатки на звання кращих в окремих категоріях. Тому замість п'яти кращих вийшло десять, повідомляє портал Windows Central.

Вибір користувачів

Утиліти та інструменти: Torrex – набираючий популярність клієнт BitTorrent.

Продуктивність: Mozilla Firefox – браузер з акцентом на конфіденційність і захист. Оптимальне рішення для тих, кому не подобаються популярні рішення на базі Chromium.

Аудіо та відео: VLC – безкоштовний мультимедійний програвач з відкритим кодом.

Креативність: Sketchable Plus – додаток для малювання та швидких ескізів зі зрозумілим та продуманим користувацьким інтерфейсом.

Персоналізація: Lively Wallpaper – анімовані шпалери для робочого столу Windows.

Відео дня

Вибір Microsoft

Креативність: Descript – відеоредактор для "новачків".

Розвага: Amazon Prime Video – додаток стрімінгового сервісу, який нещодавно отримав підтримку Arm64.

Продуктивність: Concepts – корисний додаток, який дозволить вам швидко замальовувати всі свої ідеї та концепти

Найкраща інтеграція з Windows: WhatsApp – нова версія месенджера працює швидше, вимагає менше ресурсів і підтримує групові дзвінки.

Особливе визнання: Ava Accessibility – додаток, який перетворює звук у текст, полегшуючи життя людей із проблемами слуху.

Напередодні Microsoft попередила, що найпопулярніша "вінда" на сьогодні Windows 10 більше не буде отримувати функціональні нововведення – тільки виправлення помилок і патчі безпеки. Повністю підтримка "десятки" закінчиться в 2025 році.

Само собою, на цьому тлі компанія порекомендувала своїм користуватися перейти на останню Windows 11. Тих, хто буде дотримуватися старої операційної системи, очікує поступове погіршення функціональності їх пристроїв.

А тим часом вже наступної осені повинна вийти Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну наступна ОС буде ще більше схожа на MacOS.

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