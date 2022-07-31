Офіційного анонсу ще не було, але багато мережеві інсайдери запевняють, що пристрої Pro-лінійки iPhone 14 обзаведуться довгоочікуваною функцією Always On Display, яка повсюдно зустрічається в Android-смартфонах.
Завдяки журналу оновлення iOS 16, портал 9to5Mac зміг відтворити те, як це буде виглядати наживо.
Зокрема, режим "always-on" має на увазі, що екран айфона, навіть будучи вимкненим, демонструє користувачеві час, повідомлення, дату та іншу системну інформацію – як зараз це відбувається в Apple Watch – при цьому споживаючи мінімальну кількість енергії.
Ця функція спочатку планувалася для iPhone 13, але з якихось причин не потрапила до фінальної версії.
Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 P відбудеться у вересні. До речі, раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.
Окрім очевидних айфонів, Apple готує масові оновлення практично всіх своїх пристроїв: від" розумних " годин і планшетів до навушників і комп'ютерів Mac.
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