Мовиться про нові моделі 14-ї серії, презентація яких намічена на вересень.

Стартовий цінник на новенькі айфони відчутно зросте вперше за останні 5 років.

За даними "яблучного" інсайдера під ніком TheGalox, який неодноразово опинявся правий щодо ще неанонсованих новинок компанії, Pro-моделі лінійки iPhone 14 виростуть на $100.

Таким чином, початкова версія iPhone 14 Pro з внутрішньою пам'яттю на 128 ГБ обійдеться в $1099 (32 500 грн), а iPhone 14 Pro Max коштуватиме від 1199 доларів або 35,5 тис. грн.

Згідно з наявними даними, якщо Apple на осінній презентації таки підтвердить ці ціни на смартфони лінійки iPhone 14, то найдорожчий флагман серії з пам'яттю на 1 ТБ повинен буде коштувати $1699 (понад 50 тис. грн).

Інсайдер пояснив, що це пов'язано з численними конструктивними змінами. Так, на зміну вирізу FaceID прийде витонченіше рішення, що нагадує врізані в екран камери в Android-смартфонах, а "чубчик" замінять на виріз у формі пігулки. Також пристрої Pro-лінійки отримають довгоочікувану функцію Always On Display.

Якщо нічого не зміниться, презентація лінійки iPhone 14 P відбудеться у вересні. До речі, раніше була інформація, що через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї Apple не встигнуть вчасно налагодити виробництво 14-ї серії.

Крім очевидних айфонів, Apple готує масові оновлення практично всіх своїх пристроїв: від "розумних годинників і планшетів до навушників і комп'ютерів Mac.

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