З чуток, даний айфон може дебютувати на ринку у 2025 році.

Один з останніх патентів компанії Apple був опублікований в Інтернеті. У ньому згадується деякий "електронний пристрій з гнучким покриттям дисплея".

На незвичайну новинку звернув увагу портал Phone Arena.

Згідно з патентом, майбутній iPhone отримає гнучкий екран з дисплеєм назовні. При цьому сам екран буде виконаний зі спеціального "самовідновлюваного" матеріалу, який зможе "зарощувати" подряпини та вм'ятини. Щоб досягти такого ефекту, матеріал буде швидше пластичним і м'яким, ніж твердим, як сучасне скло.

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Як приклад того, як екран буде "лікувати" сам себе, в патенті був згаданий ефект пам'яті в деяких матрацах і подушках. Як відзначають журналісти, у такий спосіб купертинівці панують вирішити одну з найбільших проблем складних моделей, а саме їх низьку довговічність.

За словами аналітика Росса Янга, який дуже рідко помиляється в тому, що стосується ще не вийшли пристроїв Apple, гнучкий айфон дебютує на ринку не раніше 2025 року.

Спочатку компанія планувала випустити його у 2023 році, але на одному з етапів перемикнулася на розробку 20-дюймового MacBook з гнучким дисплеєм і без звичної клавіатури. Очікується, що такий макбук закладе основу нової категорії пристроїв Apple. У складеному вигляді – звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами – моноблок.

А тим часом Apple готується до своєї другої осінньої презентації, яка пройде в кінці жовтня. На ній покажуть нові айпади, "маки" і макбуки.

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