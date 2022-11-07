Прем'єра, як очікується, відбудеться вже в кінці листопада або на початку грудня.

Один з найнадійніших інсайдерів OnLeaks опублікував рендери очікуваних новинок Xiaomi 13 і 13 Pro, які, як очікується, будуть представлені вже наприкінці листопада або на початку грудня.

Звичайна модель з 6.2-дюймовою матрицею ззовні схожа на останні моделі iPhone за рахунок плоских граней і квадратного блоку камер.

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Водночас на передній частині Xiaomi 13 Pro розташується екран-водоспад з діагоналлю 6,7 дюйма. Тильна сторона в цілому схожа на молодшу версію. По правій стороні – кнопки регулювання гучності та кнопка живлення.

Розміри Xiaomi 13 складуть 152,8×71,5×8,3 мм (товщина 10,3 мм з виступом задньої камери), а Xiaomi 13 Pro – 163×74,6×8,8 мм (11,8 мм). Також відомо, що обидва смартфони отримають новий топовий процесор Snapdragon 8 Gen 2.

Що ще відомо про Xiaomi 13

Як УНІАН писав раніше, обидва смартфони вийдуть з коробки з MIUI 14 на базі операційної системи Android 13. Водночас Pro-версія отримає 12 Гб оперативної пам'яті. Більше подробиць і ціни дізнаємося після офіційної презентації.

Попереднє покоління Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія швидкої зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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