Ключовим фактором, який спричинив таке коригування, є низький попит на звичайні iPhone 14 та iPhone 14 Plus.

Apple розраховує випустити до кінця року щонайменше на 3 мільйони менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося – з 90 до 87 млн штук.

Якщо вірити джерелам Bloomberg, ключовим фактором, який спричинив таке коригування, є низький попит на більш доступні смартфони iPhone 14 та 14 Plus. Також Apple страждає від тривалого локдауну в Чженчжоу, де знаходиться основний завод по збірці айфонів.

Згідно з аналізом аналітиків Jefferies, продажі iPhone 14 і Plus швидко знизилися з моменту їх запуску. Компанія раніше скасувала плани щодо збільшення виробництва своїх нових iPhone в цьому році після того, як вони не змогли завоювати популярність у споживачів.

Відео дня

Разом з тим Apple заявляє, що попит на більш дорогі iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих телефонів теж буде скорочено через спалах COVID-19 на заводі в китайському Чженчжоу. Проблеми супроводжуються наближенням святкового сезону – традиційно успішного з точки зору продажів електроніки.

Раніше стало відомо, що для стимуляції попиту на нові айфони, Apple почала знижувати ціни на деякі моделі. У тому ж Китаї iPhone 14 Pro і Pro Max вже встигли подешевшати на 350 юанів (приблизно 2000 грн): до 7649 юанів (~39 000 грн) і 8649 юанів (~44 000 грн) відповідно. Це найшвидше зниження цін в історії "яблучної" компанії.

Чому звичайні iPhone 14 нікому не потрібні

Причин, чому так вийшло, можна назвати відразу кілька. Одна з них – відсутність суттєвих відмінностей між iPhone 13 і 14. У "чотирнадцятки" все той же "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор А15 Bionic.

Разом з тим топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

Втім, у них все ж є одна унікальна "фішка". Молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спрощує їх ремонт. Як відзначають фахівці у своїх оглядах, це "найбільш ремонтопридатний айфон" з часів iPhone 7, випущеного у 2016 році

Вас також можуть зацікавити новини: