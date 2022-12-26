У круглому блоці розмістяться три камери: 50, 48 і 32 Мп.

OnePlus анонсувала дату прем'єри флагманського смартфона OnePlus 11 – вона відбудеться вже наступної середи, 4 січня. Одночасно в мережі з'явилось багато офіційних зображень новинки.

На постерах, рендерах і знімках смартфон показаний в двох кольорах: чорному і зеленому. Судячи з усього, інших забарвлень не буде. Що цікаво, основний флагман буде називатися просто OnePlus 11, а не 11 Pro.

Основний акцент тут зроблений на фотоможливостях – смартфон отримає круглий блок камер на задній частині з трьома об'єктивами та спалахом. Камера Hasselblad новітня – з датчиками роздільною здатністю 50 (Sony IMX890), 48 (надширококутний об'єктив) і 32 Мп (телеоб'єктив). Селфі-камера знімає в 32 Мп.

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Характеристики OnePlus 11 вже відомі:

Дисплей: 6,7", AMOLED, 3216×1440 пікселів;

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2;

Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256/512 ГБ;

Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Габарити та маса: 163,1 x 74,1 x 8,53 мм і 205 грамів.

Нагадаємо, раніше сьогодні бренд Nubia представив серію ігрових флагманів Red Magic 8 Pro – обидві новинки отримали найпередовіше на сьогодні залізо. У продажу з 29 грудня, ціни стартують від $575.

А тим часом компанія Xiaomi на 27 грудня 2022 року запланувала ще одну грандіозну презентацію. Серед новинок будуть нові смартфони суббренду Redmi, смарт-годинник, навушники та ще кілька пристроїв.

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