Прем'єра смартфона в Китаї відбудеться вже 4 січня / фото OnePlus

OnePlus анонсувала дату прем'єри флагманського смартфона OnePlus 11 – вона відбудеться вже наступної середи, 4 січня. Одночасно в мережі з'явилось багато офіційних зображень новинки.

На постерах, рендерах і знімках смартфон показаний в двох кольорах: чорному і зеленому. Судячи з усього, інших забарвлень не буде. Що цікаво, основний флагман буде називатися просто OnePlus 11, а не 11 Pro.

Основний акцент тут зроблений на фотоможливостях – смартфон отримає круглий блок камер на задній частині з трьома об'єктивами та спалахом. Камера Hasselblad новітня – з датчиками роздільною здатністю 50 (Sony IMX890), 48 (надширококутний об'єктив) і 32 Мп (телеоб'єктив). Селфі-камера знімає в 32 Мп.

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Характеристики OnePlus 11 вже відомі:

  • Дисплей: 6,7", AMOLED, 3216×1440 пікселів;

  • Процесор: Snapdragon 8 Gen 2;
  • Пам'ять: 12/16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 256/512 ГБ;
  • Акумулятор: 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт.
  • Габарити та маса: 163,1 x 74,1 x 8,53 мм і 205 грамів. 

Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022
Фото OnePlus 11 26 грудня 2022

Нагадаємо, раніше сьогодні бренд Nubia представив серію ігрових флагманів Red Magic 8 Pro – обидві новинки отримали найпередовіше на сьогодні залізо. У продажу з 29 грудня, ціни стартують від $575.

А тим часом компанія Xiaomi на 27 грудня 2022 року запланувала ще одну грандіозну презентацію. Серед новинок будуть нові смартфони суббренду Redmi, смарт-годинник, навушники та ще кілька пристроїв.

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