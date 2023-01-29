Прем'єра відбудеться 7 лютого разом з іншими новинками бренду.

У OnePlus на 7 лютого 2022 року намічена масштабна презентація. Там представлять найрізноманітніші девайси, але найочікуванішим анонсом сміливо можна назвати OnePlus pad – перший планшет бренду.

Планшет буде поставлятися в корпусі з металу та отримає 11,6-дюймовий екран. Разом з тим новинка запропонує не зовсім типове розташування модуля основної камери ззаду – він буде по центру у великому круглому отворі.

Клавіші регулювання гучності розташовані на правій грані, а на лівому торці є виріз, який, судячи з усього, призначений для розміщення стилуса.

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Будь-яких подробиць про чипсет чи інші технічні характеристики поки немає, але вони, швидше за все, будуть флагманськими. Раніше інсайдери згадували процесор Qualcomm Snapdragon 865 і 6 ГБ оперативної пам'яті.

Крім планшета на презентації 7 лютого, як мінімум, варто очікувати глобальну версію флагмана OnePlus 11, навушники OnePlus Buds Pro 2 і першу клавіатуру бренду.

На початку січня пройшла презентація флагманського OnePlus 11

Апарат отримав6.7-дюймову AMOLED-матрицю, зарядку на 100 Вт і потрійну камеру (50, 48 і 32 Мп) з налаштуваннями Hasselblad.

Окремою гордістю виробника став "біонічний" вібромотор об'ємом 602 куб.мм – найбільший серед Android-смартфонів. Продажі смартфона (він називається просто OnePlus 11) в Китаї стартували 9 січня за ціною 3999 юанів (21 999 грн).

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