Нерідко подібні концепти дають уявлення про те, в якому напрямку підуть розробники Apple.

Нова версія операційної системи від Apple вийшла спірною. Користувачі чекали від неї радикальних змін, а на ділі більша частина "абсолютно нових нововведень" iOS 16 вже давно стали буденністю для Android-користувачів.

Що в такому випадку залишається робити? Дивитися концепти та мріяти. На YouTube-каналі Concept Central опублікували презентаційний ролик концепту iOS 17, вихід якого відбудеться восени наступного року.

За уявленням автора, наступна версія операційної системи отримає перероблений робочий стіл. Додатки отримають нові іконки, а віджети стануть інтерактивними – наприклад, у віджеті списку завдань можна відзначати виконані пункти без переходу в сам додаток.

Дизайнер також запропонував дати яблучним користувачам можливість створювати кілька варіантів робочих столів і швидко перемикатися між ними, а також ділитися дизайном в iMessage – щоб друг зміг застосувати його у себе в один клік.

Водночас в нижню частину клавіатури пропонується розташувати ряд найбільш використовуваних користувачем емодзі. Також у відео-концепті можна побачити новий дизайн центру управління і бібліотеки додатків.

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

В iOS 17 Dynamic Island повинен стати розумнішими: наприклад, в нього можна перетягнути будь-який файл, і той додасться в буфер обміну. А при перемиканні в інший додаток острівець запропонує "витягнути" збережений файл.

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Ключове нововведення в обох системах – новий режим багатозадачності Stage Manager, що дозволяє швидше перемикатися між активними вікнами, застосункам та їх групами. Крім того, Apple оновила Safari, "Пошту", "Повідомлення", "Фото" і FaceTime, а також впровадила новий менеджер паролів Passkeys

В цей же день, 24 жовтня, Apple також випустить стабільну версію iOS 16.1, в якій розробники збільшили продуктивність і поліпшили автономність, а також виправили найбільш часто зустрічаються баги.

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