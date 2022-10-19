У цей день Apple також випустить стабільну версію iOS 16.1.

Разом з новими айпадами Apple назвала дату виходу фінальної версії iPadOS 16 і macOS Ventura. Це трапиться вже наступного понеділка, 24 числа.

В цей же день Apple також випустить стабільну версію iOS 16.1, в якій розробники збільшили продуктивність і поліпшили автономність, а також виправили найбільш часто зустрічаються баги.

Показово, що планшети Apple оновляться з iPadOS 15.7 відразу до iPadOS 16.1, щоб синхронізувати релізну версію з номером iOS. На оновлення можуть розраховувати власники:

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всіх моделей iPad Pro;

iPad Air третього покоління і новіше;

iPad п'ятого покоління і новіше;

iPad mini п'ятого покоління і новіше.

Своєю чергою macOS Ventura сумісна з iMac 2017-го і новіше, iMac Pro (2017), MacBook Air 2018-го і новіше, MacBook Pro 2017-го і новіше, Mac Pro 2019-го і новіше, Mac Studio (2022), MacBook (2017) і Mac mini 2018-го і новіше.

Ключове нововведення в обох системах – новий режим багатозадачності Stage Manager, що дозволяє швидше перемикатися між активними вікнами, застосункам та групами застосунків. Крім того, Apple оновила Safari, "Пошту", "Повідомлення", "Фото" і FaceTime, а також впровадила новий менеджер паролів Passkeys

Варто зауважити, що режим Stage Manager на планшетах буде опціональним, тобто його можна буде відключити в налаштуваннях.

Apple представила нові планшети iPad і iPad Pro

Напередодні компанія Apple офіційно представила новий базовий iPad, який нарешті виконаний в сучасному дизайні, і шосте покоління планшетів iPad Pro на процесорі M2.

Фактично, це ті ж планшети, що і торік, але тепер більш потужніше і з переробленим дизайном. На полицях магазинів вони з'являться 26 жовтня.

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