Україна буде забезпечена публічними точками Wі-Fі, де люди зможуть бути на зв'язку.

Ще 1570 станцій Starlink від Польщі вже прибули до України.

"Це особливо важливо зараз, адже через російські обстріли маємо проблеми з електроенергією. Коли світло зникає - в деяких регіонах не працюють мобільні оператори та інтернет-провайдери. Тому забезпечимо країну публічними точками WI-FI, де люди зможуть бути на зв'язку", - повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Федоров зазначив, що також частину терміналів буде передано цивільним адміністраціям на деокуповані території. "Крім того, забезпечимо Старлінками "Укрзалізницю", щоб пасажири та працівники мали стабільний мобільний зв‘язок та інтернет", - додав він.

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Федоров зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення за сприяння Мінцифри від донорів та партнерів Україна отримала більше 20 тисяч терміналів Starlink, з них 5 тисяч - за підтримки уряду Польщі.

"Тепер ще 1570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку. Дякую польському уряду за постійну підтримку та групі логістичних компаній ZAMMLER за безкоштовну доставку нової партії терміналів в Україну", - написав він.

Станції Starlink в Україні: що відомо

До кінця місяця в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi, які будуть забезпечувати доступ до Інтернету на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink від Ілона Маска.

Starlink - проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого. Близько 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні від початку повномасштабного вторгнення російських військ у лютому.