Найпомітніше нововведення – підтримка свайпа в стандартній клавіатурі українською мовою.

Компанія Apple випустила публічну версію iOS 16.4, однією з головних фішок якої стала поява підтримки української (й російської) мови в стандартній свайп-клавіатурі. Тепер можна набирати слова, не відриваючи палець від екрана.

З моменту виходу "свайпів" в iOS 13 українським користувачам з "айфонами" доводилося завантажувати сторонні клавіатури – тепер вони доступні без будь-яких додаткових програм. Для того, щоб включити функцію, потрібно активувати пункт "Проведення пальцем для введення" в налаштуваннях.

Іншим корисним нововведенням стало "Ізоляція голосу" під час звичайних дзвінків. Функція включається в шторці під час виклику і блокує навколишній шум, виділяючи голос мовця. Раніше ця можливість працювала лише для дзвінків через FaceTime.

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Крім цього, в новій версії iOS з'явилися:

нові 21 емодзі, включаючи гусака та осла;

можливість надсилання сповіщень веб-додатками, доданими на головний екран;

можливість вказувати окремий обліковий запис Apple ID для звантаження бета-версій.

Також свіже оновлення містить виправлення декількох важливих багів і критичних вразливостей, а також ряд інших більш дрібних поліпшень. Апдейт важить близько 2 ГБ і вже доступний для скачування через налаштування.

А тим часом Apple готується до анонсу нових весняних гаджетів. На початку березні компанія представила "жовтий" iPhone 14, а в найближчі місяці очікується прем'єра 15-дюймового MacBook Air на чіпі М2 і Mac Pro теж з чіпом M2.

Також навесні-влітку Apple випустить спеціальну версію AirPods Pro з USB-C. Швидше за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

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