Ціни на iPhone 14 у жовтому кольорі ті ж самі, а продажі стартують вже сьогодні.

Після низки витоків Apple офіційно представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий. Для моделей 14 Pro і 14 Pro Max нового забарвлення не передбачено.

Новий колір вже доступний для покупки в США, вартість не змінилася – від 799 доларів iPhone 14 і від 899 доларів iPhone 14 Plus. В інших країнах жовті айфони з'являться 10 і 14 березня.

Тепер на вибір покупцям iPhone 14 і 14 Plus доступні в шести кольорах: Синій, Пурпурний, Опівніч, Зоряне світло, Product (червоний) і жовтий. У жовтому кольорі вже продавалися iPhone 11, iPhone XR і iPhone 5c.

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Нагадаємо, для Apple звично оновлювати колірну палітру айфонів навесні. Так, 8 березня 2022 року була представлена зелена лінійка iPhone 13 і 13 Pro, а в 2021 році на весняній презентації Тім Кук представив фіолетову версію iPhone 12,

Apple намагається підвищити продажі базових iPhone 14

Вже через два тижні після запуску Apple почала згортати виробництво iPhone 14 через слабкий попит – аналогічна доля спіткала і 14 Plus. Як виявилося, людям потрібні тільки iPhone 14 Pro і 14 Pro Max – їх продажі, навпаки, зросли.

Причин, чому так вийшло, можна назвати відразу кілька. Одна з них – відсутність істотних відмінностей між iPhone 13 і 14. У зв'язку з цим користувачі активніше скуповують моделі минулого покоління, які до того продаються по знижках.

В той же самий час топові iPhone 14 Pro пропонують куди більше: новий процесор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

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