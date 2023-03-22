Йдеться про функцію "Голосова ізоляція", яка блокує навколишній шум, виділяючи голос мовця.

C релізом iOS 15 в Айфонах з'явилися функція шумозаглушення під час дзвінків, але був нюанс: вона працювала лише для дзвінків через FaceTime. Тепер в новій версії ОС Apple додала "Ізоляцію голосу" (Voice Isolation) і до дзвінків на стільникові телефони.

Apple розповіла про це в нотатках до iOS 16.4, яка була випущена для розробників і бета-тестерів напередодні. Як пояснили в компанії, Voice Isolation "пріоритизує ваш голос і блокує навколишній шум навколо вас" під час дзвінків. Завдяки цьому співрозмовник буде набагато краще вас чути, особливо на вулиці.

Як увімкнути шумозаглушення на iPhone:

Почніть дзвінок з кимось у штатній "дзвонілці"; Під час дзвінка відкрийте "Центр управління" (свайп з правого верхнього кута); Затримайте палець на кнопці "Мікрофон"; Активуйте функцію "Ізоляція голосу".

Відео дня

Варто зауважити, що цей параметр впливає на якість звуку під час спілкування через мікрофон iPhone, без використання навушників або гарнітури.

У список нововведень iOS 16.4 також потрапили: набір з нових емодзі, можливість відправки повідомлень веб-застосункам, доданими на головний екран, а також підтримка 5G для нових країн. Очікується, що для установки всім охочим вона буде доступна найближчими днями.

Раніше УНІАН розповідав про маловідому корисну функцію в смартфонах Appple. Увімкніть цю функцію в своєму айфоні, аби скоріше заснути, розслабитися або просто зібратися з думками,

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