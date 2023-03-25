Скоріш за все, новий роз'єм буде єдиним нововведенням.

У другому-третьому кварталі 2023 року Apple планує випустити оновлену версію навушників AirPods Pro 2 з кейсом, в якому відмовиться від фірмового Lightning на користь USB-C.

Про це повідомляє портал MacRumors, посилаючись на аналітика Мін-Чі Куо. Разом з тим, за його даними, AirPods 2 і 3-го поколінь не отримають такого кейса. Принаймні, таких планів у Apple зараз немає.

Ймовірно, аналогічне оновлення з'явиться тільки з виходом повноцінної четвертої версії AirPods. Наразі нічого не відомо про сумісність кейсів і чи будуть вони продаватися окремо від навушників.

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До речі, інший авторитетний Інсайдер, Марк Гурман з Bloomberg, каже, що все ж всі навушники Apple отримають USB-C до кінця 2024 року. Збільшення швидкості зарядки навряд чи варто чекати. Це буде просто заміна одного роз'єму на інший спеціально для дотримання закону ЄС про єдину зарядку для всіх гаджетів.

Які гаджети Apple випустить до кінця 2023 року

У січні цього року компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а на початку березня представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.

Цієї весни компанія планує представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом m2.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, скоріш за все, нові планшети з навушниками.

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