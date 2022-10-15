Це стало відомо із запису, оприлюдненого в рамках судового позову проти компанії.

Користувачі Google Chrome можуть приховувати свою історію браузера від інших користувачів, користуючись однаковим пристроєм, але ця функція не захищає їх від самої Google і веб-сайтів, які вони відвідують.

Навіть директор компанії з маркетингу визнає, що режим "інкогніто" в Chrome не такий приватний, як здається. Це стало відомо із запису, оприлюдненої в рамках судового позову проти Google.

Повідомляється, що торік глава відділу маркетингу Google Лорейн Тухіл написала лист Сундару Пичаі, генеральному директору компанії, з проханням "зробити режим інкогніто дійсно приватним". Оскільки сервіс не є по-справжньому анонімним, продовжила Тухіл, Google змушений використовувати "нечіткі, хеджуючі формулювання". Що, за її словами, може вплинути на довіру користувачів.

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Інші записи, оприлюднені в рамках судових позовів, показують, що співробітники Google критикували режим "Інкогніто" ще у 2018 році. Вони вважають, що назва режиму і використовувана ним іконка дають користувачам помилкове відчуття безпеки, адже насправді конфіденційності тут мало. Зі свого боку, пошуковий гігант рішуче спростовує це.

Чому режим інкогніто у вашому браузері марний

Приватний режим, як правило, просто видаляє історію браузера та файли cookie після закриття вікна. Деякі компанії, включаючи Google, чесно попереджають про це у своїх браузерах

Для прикладу: якщо ви увійдете у свій гугл або фейсбук-аккаунт, ваша діяльність, включаючи пошукові запити та відвідані сторінки на цих сайтах, буде зафіксована. Те ж саме, якщо ви введете свої облікові дані в який-небудь вебзастосунок Chrome – браузер знову почне записувати ваші куки.

Тому якщо хочете забезпечити анонімність в Інтернеті, краще пошукати інші варіанти. Як, наприклад VPN-сервіси або анонімні браузери по типу Tor.

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