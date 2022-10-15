Наразі функція доступна для бета-тестування, а запуск загальнодоступної версії планується до кінця року.

В Google оголосили про новий крок на шляху до майбутнього без паролів, впровадивши стандарт FIDO в Android і браузер Chrome. Це дозволить гаджетам генерувати унікальні ключі доступу Passkey і передавати їх сайтам замість паролів.

Про це повідомляє The Verge.

По суті, ключі доступу – це облікові дані, що зберігаються на пристрої, такому як телефон або комп'ютер, які підтверджують веб-сайту або сервісу, що ви є тим, за кого себе видаєте. Користувач підтверджує свою особистість на пристрої, після чого можна безпечно входити на сайти та сервіси.

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Щоб користуватися Passkey, потрібно мати фізичний доступ до смартфона і використовувати сканер відбитка пальця або код-пароль для аутентифікації. Ключі доступу Android зберігаються локально на телефоні, але вони також зберігаються в хмарі на випадок втрати пристрою.

Наразі функція входу на сайти й сервіси без пароля доступна для бета-тестування, а запуск загальнодоступної версії планується до кінця року.

Додамо, що одним з найбільш важливих аспектів системи ключів доступу є її крос-платформна сумісність. Так, наприклад, у користувачів Android не повинно бути проблем з генерацією Passkey для входу в додаток на Mac. З айфонами та комп'ютерами на Windows це теж буде працювати.

Раніше УНІАН розповідав, як подивитися збережені паролі в популярних браузерах. Знайдіть в замітці ваш браузер і скористайтеся зазначеною поруч з нею послідовністю кнопок.

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