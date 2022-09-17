Обидва смартфони оснащені 6,5-дюймовими LCD-дисплеями та стереодинаміки з Dolby Atmos.

Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, представив два нових бюджетних смартфони – Moto E22 і Moto E22i. У плані "начинки" обидві моделі ідентичні, проте працюють під управлінням різних ОС.

Основний акцент в новинках, як і личить Moto, зроблений на звуці – смартфони отримали стерео динаміки з підтримкою технології об'ємного звучання Dolby Atmos.

Другий момент, який рідко зустрінеш в бюджетному сегменті, це частота оновлення екрана до 90 Гц. Останній характеризується великим 6,5-дюймовим IPS-дисплеєм HD+ зі співвідношенням сторін 20:9. Також смартфон отримав дизайн, що запам'ятовується, та демонструє, що бюджетні смартфони не обов'язково повинні дешево виглядати

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За продуктивність тут відповідає процесор MediaTek Helio G37 з графікою PowerVR GE8320 680, 4 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої пам'яті. На борту є слот для карт пам'яті microSD і акумулятор місткістю 4020 мАг з зарядкою 10 Вт.

Що стосується фотоможливостей, на задній частині новинок встановлені два об'єктиви (16 і 2 Мп) і світлодіодний спалах. У каплевидному вирізі знаходиться 5-Мп камера для селфі та відеодзвінків.

Вартість новинок на сайті Motorola становить €139 (близько 5000 грн) за Moto E22 і €129 (близько 4700 грн) за Moto E22i. Перший працює під управлінням ОС Android 12 з оболонкою MyUX, тоді як дешевша модель отримала полегшену Android 12 Go Edition.

Раніше китайський вендор Honor представив свій новий смартфон - Honor X40. Попри те, що новинка знаходиться в середньому ціновому сегменті, вона отримала флагманський екран і потужну батарею.

Разом з тим УНІАН ділився списком найкращих смартфонів середньобюджетного сегмента, які зараз продаються нижче $300. У список потрапили моделі від Realme, OnePlus, Xiaomi та Vivo.

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