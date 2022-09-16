Поки тільки в Китаї, але незабаром повинен з'явитися й на міжнародному ринку.

Компанія Honor представила свій новий смартфон – Honor X40. Попри те, що новинка знаходиться в середньому ціновому сегменті, вона може похвалитися флагманським екраном із закругленнями по краях.

Пристрій, окрім усього іншого, отримав оригінально оформлений блок камер ззаду в дусі флагманських Huawei Mate 40, передає GSMArena.

За продуктивність тут відповідає процесор Snapdragon 695 з графікою Adreno 619, 6/8/12 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам'яті. Батарея на 5100 мАг підтримує зарядку потужністю 40 Вт. Екран характеризується 6,67-дюймовою OLED-матрицею з роздільною здатністю 2400 х 1080 пікселів і кадровою частотою 120 Гц.

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Що стосується фотоможливостей, на задній частині встановлені два об'єктиви (50 і 2 Мп) і спалах, а в центрі кола красується напис MATRIX. Селфі-камера на 8 Мп з діафрагмою f/2.0. Сканер відбитків пальців вбудований під екран.

З інших особливостей – підтримка NFC для безконтактної оплати та технології розширення оперативної пам'яті. По частині комунікацій – 5G, Wi-Fi ac і Bluetooth 5.1 LE.

Ціна за Honor X40 стартує від 1499 юанів (~7800 грн). Топова модель 12+256 ГБ обійдеться у 2299 юанів (~12 100 грн). Поки тільки в Китаї, але незабаром смартфон повинен з'явитися і на міжнародному ринку.

Нагадаємо, сьогодні по всьому світу почалися продажі iPhone 14, 14 Pro і 14 Pro Max. Як пишуть у своїх оглядах західні профільні видання, молодші моделі лінійки забезпечили знімною задньою панеллю – це помітно спростить їх ремонт.

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