Редакція порталу Gizсhina, яка регулярно ділиться зі своїми читачами найрізноманітними топами, відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих смартфонів середньобюджетного сегмента, які зараз продаються дешевше $300.
У список потрапили як новинки, так і представлені у 2021-му гаджети, які все ще актуальні для покупки.
- На першому місці розташувався Realme GT Neo2T, який за невеликі гроші пропонує характеристики майже флагманського рівня. У нього 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки, а також стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio.
- На другому місці опинився OnePlus Nord 2, який оснащений аналогічним GT Neo2T "залізом" і акумулятором. Смартфону дісталася 6.43-дюймова AMOLED-матриця і така ж швидка 65-ватна зарядка. Частота оновлення тут 90 Гц, зате є модуль NFC для безконтактних платежів.
- Трійку лідерів закриває новинка Poco M5s, представлена раніше цього місяця. У смартфона, окрім 6.43-дюймового дисплея та акумулятора місткістю 5000 мАг, є подвійні стереодинаміки та захист корпусу по класу IP53.
На четвертому і п'ятому місці розташувалися Vivo T2X і "невбивана" модель Doogee V11, що володіє найвищим ступенем захисту.
Раніше компанія Honor представила свій новий смартфон - Honor X40. Попри те, що новинка знаходиться в середньому ціновому сегменті, вона може похвалитися флагманським екраном і потужною батареєю.
Ще раніше Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон. Також він примітний тим, що це перший за довгий час смартфон Xiaomi на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI.