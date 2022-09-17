У список потрапили моделі від Realme, OnePlus, Xiaomi та Vivo, які були випущені за останні два роки.

Редакція порталу Gizсhina, яка регулярно ділиться зі своїми читачами найрізноманітними топами, відібрала п'ятірку, на їхню думку, найкращих смартфонів середньобюджетного сегмента, які зараз продаються дешевше $300.

У список потрапили як новинки, так і представлені у 2021-му гаджети, які все ще актуальні для покупки.

На першому місці розташувався Realme GT Neo2T , який за невеликі гроші пропонує характеристики майже флагманського рівня. У нього 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки, а також стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio.

, який за невеликі гроші пропонує характеристики майже флагманського рівня. У нього 6.43-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, батарея на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної зарядки, а також стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio. На другому місці опинився OnePlus Nord 2 , який оснащений аналогічним GT Neo2T "залізом" і акумулятором. Смартфону дісталася 6.43-дюймова AMOLED-матриця і така ж швидка 65-ватна зарядка. Частота оновлення тут 90 Гц, зате є модуль NFC для безконтактних платежів.

, який оснащений аналогічним GT Neo2T "залізом" і акумулятором. Смартфону дісталася 6.43-дюймова AMOLED-матриця і така ж швидка 65-ватна зарядка. Частота оновлення тут 90 Гц, зате є модуль NFC для безконтактних платежів. Трійку лідерів закриває новинка Poco M5s , представлена раніше цього місяця. У смартфона, окрім 6.43-дюймового дисплея та акумулятора місткістю 5000 мАг, є подвійні стереодинаміки та захист корпусу по класу IP53.

На четвертому і п'ятому місці розташувалися Vivo T2X і "невбивана" модель Doogee V11, що володіє найвищим ступенем захисту.

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Раніше компанія Honor представила свій новий смартфон - Honor X40. Попри те, що новинка знаходиться в середньому ціновому сегменті, вона може похвалитися флагманським екраном і потужною батареєю.

Ще раніше Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон. Також він примітний тим, що це перший за довгий час смартфон Xiaomi на чистому Android 12 без фірмової оболонки MIUI.

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