Офіційна презентація головних флагманів осені пройде вже сьогодні.

Сьогодні відбудеться презентація флагманської лінійки Xiaomi 14. Про смартфони відомо майже все: від "начинки" і дизайну до можливості фотокамери. Тепер же стали відомі й початкові ціни.

Як повідомляє портал Gizmochina, Xiaomi запропонує конфігурації в діапазоні від 8 до 16 ГБ оперативної пам'яті і від 256 ГБ до 1 ТБ вбудованого сховища.

Ціна:

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Xiaomi 14 (8+256 ГБ) — 4299 юанів (~587 доларів);

Xiaomi 14 Pro (12+256 ГБ) — 5399 юанів (~739 доларів).

Таким чином, конкретно на китайському ринку телефони будуть протистояти новенькому iPhone 15, прайс на який починається з 5999 юанів за звичайну версію і 8999 юанів за Pro-шку. При цьому Xiaomi 14 і 14 Pro будуть коштувати трохи дорожче попередників.

Завдяки новій обчислювальній платформі Xiaomi 14 набирає в бенчмарку AnTuTu майже 2 мільйони очок – це абсолютний рекорд продуктивності. Для порівняння, найпотужніший на сьогодні Android-смартфон, що працює на базі Snapdragon 8 Gen 2, набирає близько 1,6 млн.

Ще один рекорд – смартфони Xiaomi 14 першими у світі отримають дисплеї з піковою яскравістю 3000 ніт. Це буде панель AMOLED C8 виробництва TCL з роздільною здатністю 1.5 до, щільністю пікселів 460 ppi і кадровою частотою від 1 до 120 Гц.

До цього інсайдери розкрили всі характеристики звичайної і Pro-моделі Xiaomi 14. Вони першими отримають HyperOS, нову операційну систему, яка замінить MIUI.

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