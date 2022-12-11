Смартфони отримали флагманську начинку, а базовий Xiaomi 13 в плані дизайн схожий на останні версії iPhone.

Під кінець року компанія Xiaomi провела грандіозну презентацію, на якій разом з MIUI 14 були представлені смартфони Xiaomi 13 і 13 Pro.

Дизайн

Зовні апарати відрізняються від того, що ми бачили в Xiaomi 12. Молодша модель з 6.36-дюймовою матрицею схожа на останні версії iPhone шляхом плоских граней і розташування камер, а у старшій краї округлені та екран-водоспад діагоналлю 6.73 дюйма.

Екран смартфонів пропонує 120 Гц і пікову яскравість до 1900 ніт – дуже суттєвий показник. А ще молодша модель порадує всіх тих, хто любить яскраві кольори – крім стандартних кольорів, Xiaomi 13 доступний в червоному, синьому, зеленому і жовтому.

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Залізо

"Серцем" Xiaomi 13 і 13 Pro став найактуальніший процесор Qualcomm – Snapdragon 8 Gen – який в зв'язці з LPDDR5X і UFS 4.0 обіцяє творити чудеса продуктивності.

Ну і звичайно ж пристрої першими отримали OC MIUI 14, яка обіцяє бути одним з найкращих оновлень за останні роки. Плавність роботи зросла, а енергоспоживання під час роботи застосунків знизилося.

У Xiaomi 13 стоїть акумулятор умовної місткості 4500 мАг. Смартфон підтримують швидку зарядку на 67 Вт, а також бездротову потужністю 50 Вт. Є і реверсивна зарядка потужністю 10 Вт.

Xiaomi 13 Pro в цьому плані цікавіше. Попри набагато більші габарити та вагу, умовна місткість акумулятора не сильно збільшилася: 4820 мАг. У комплекті зі смартфоном йде блок живлення потужністю 120 Вт. З нуля до сотні він зарядить смартфон менше, ніж за 20 хвилин.

Виробник окремо виділяє автономність нових смартфонів. Так, Xiaomi 13, за словами компанії, зможе пропрацювати на одній зарядці близько півтори доби – довше, ніж iPhone 14.

Камера

Загальна камера для всіх смартфонів лише одна – селфі. Вона робить знімки роздільною здатністю до 32 Мп.

А далі все різне. Базова версія смартфона отримала основну камеру Sony IMX800 на 50 Мп з системою стабілізації Hyper OIS. Сенсор на 10 Мп підтримує триразовий оптичний зум і оснащується об'єктивом Leica. У моделі Pro основний датчик – це дюймовий Sony IMX989 з Об'єктивом Leica (f/1,9, Hyper OIS). Телеоб'єктив на 50 Мп підтримує триразовий зум.

З інших особливостей

Обидва апарати отримали корпусу з захистом від води та пилу за стандартом IP68. Також є подвійні стереодинаміки Harman/Kardon з підтримкою Dolby Atmos і Hi-Res Audio, модуль NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 і 5g.

Також на презентації приділили увагу габаритам – наприклад, звичайний Xiaomi 13 має товщину 7,98 мм і важить 189 г. Крім того, у телефона рамки екрана тонше, ніж у iPhone 14.

Ціни та доступність

У Китаї смартфони надійдуть у продаж найближчим часом. До Європи, в тому числі України, вони доберуться на початку весни. Ціни такі:

Xiaomi 13

8 + 128 ГБ — 3999 юанів (~21 100 грн);

8 + 256 ГБ — 4299 юанів (~22 700 грн);

12 + 256 ГБ — 4599 юанів (~24 300 грн);

12 + 512 ГБ — 4999 юанів (~26 400 грн).

Xiaomi 13 Pro

8 + 128 ГБ — 4999 юанів (~26 400 грн);

8 + 256 ГБ — 5399 юанів (~28 500 грн);

12 + 256 ГБ — 5799 юанів (~30 600 грн);

12 + 512 ГБ — 6299 юанів (~33 200 грн).

Який смартфон Xiaomi взяти в 2022 році

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