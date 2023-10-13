Новинка пропонує 23,8-дюймовий екран IPS з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 100 Гц.

Китайський виробник Xiaomi вивів на ринок під брендом Redmi один з найдоступніших моніторів у своєму класі. Це унікальний девайс, який підійде як для вирішення офісних чи домашніх завдань, так і для відеоігор, пише ресурс GizmoChina.

Повна назва моделі – Redmi Display A24. Монітор оснащено 23,8-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1080p, 99% охопленням колірного простору sRGB, яскравістю до 250 ніт і часом відгуку 6 мс. Частота оновлення досягає 100 Гц – у звичайних моніторів, нагадаємо, вона 60 Гц.

З інтерфейсних роз'ємів – DisplayPort 1.4 і HDMI, монітор поставляється з регульованою по нахилу підставкою. Також є функція Low Blue Light – вона зменшує інтенсивність шкідливого синього випромінювання від підсвічування і знижує навантаження на очі під час тривалого використання.

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Redmi Display A24 вже продається в Китаї всього за 499 юанів (близько 2500 грн), тому скоро він повинен з'явитися і на AliExpress. Чи з'явиться новинка на глобальному ринку інформації поки немає.

До речі, якщо ви в пошуках недорогого ігрового монітора, Xiaomi раніше випустила Redmi Gaming Display G27Q. Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує він дешевше 200 доларів.

Пізніше в цьому місяці у Xiaomi запланована презентація флагманської серії смартфонів Xiaomi 14. З чуток, одночасно з нею виробник представить абсолютно нову ОС, яка прийде на зміну MIUI.

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