Display A24 пропонує 23,8-дюймовий IPS-екран на 1080p та з частотою 100 Гц / фото Xiaomi

Китайський виробник Xiaomi вивів на ринок під брендом Redmi один з найдоступніших моніторів у своєму класі. Це унікальний девайс, який підійде як для вирішення офісних чи домашніх завдань, так і для відеоігор, пише ресурс GizmoChina.

Повна назва моделі – Redmi Display A24. Монітор оснащено 23,8-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1080p, 99% охопленням колірного простору sRGB, яскравістю до 250 ніт і часом відгуку 6 мс. Частота оновлення досягає 100 Гц – у звичайних моніторів, нагадаємо, вона 60 Гц.  

З інтерфейсних роз'ємів – DisplayPort 1.4 і HDMI, монітор поставляється з регульованою по нахилу підставкою. Також є функція Low Blue Light – вона зменшує інтенсивність шкідливого синього випромінювання від підсвічування і знижує навантаження на очі під час тривалого використання.

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Redmi Display A24 вже продається в Китаї всього за 499 юанів (близько 2500 грн), тому скоро він повинен з'явитися і на AliExpress. Чи з'явиться новинка на глобальному ринку інформації поки немає.

Фото Redmi Display A24 13 жовтня 2023
Фото Redmi Display A24 13 жовтня 2023
Фото Redmi Display A24 13 жовтня 2023

До речі, якщо ви в пошуках недорогого ігрового монітора, Xiaomi раніше випустила Redmi Gaming Display G27Q. Це 27-дюймове рішення з екраном 2K і швидкістю відгуку 1 мс, а коштує він дешевше 200 доларів.

Пізніше в цьому місяці у Xiaomi запланована презентація флагманської серії смартфонів Xiaomi 14. З чуток, одночасно з нею виробник представить абсолютно нову ОС, яка прийде на зміну MIUI.

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