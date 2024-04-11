Realme GT Neo5 SE отримав низку цікавих функцій, включно з дисплеєм яскравістю 6000 ніт і надпотужним процесором.

Компанія Realme представила смартфон GT Neo 6 SE. Цей пристрій середнього цінового сегмента отримав низку цікавих функцій, включно з дисплеєм із рекордною яскравістю та майжефлагманським процесором, передає GizmoChina.

Яскравість дисплея у нього досягає 6000 ніт у піку – це на 1000 ніт більше, ніж у минулого рекордсмена Honor Magic 6 Pro. Діагональ становить 6,78 дюйма: це OLED 8T LTPO виробництва BOE з роздільною здатністю 2780×1264 пікселів і частотою 120 Гц. Захист дисплея забезпечує загартоване скло Gorilla Glass Victus 2, що нетипово для цієї цінової категорії.

У Realme кажуть, що окрім рекордної яскравості, термін служби такого дисплея більш ніж у 2 рази перевищує аналогічний показник у конкурентів. А ще екран оснастили ШІ-технологіями, які моніторитимуть втому очей користувача і всіляко підлаштовуватимуть зображення для комфортнішого перегляду.

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За продуктивність відповідає новий процесор Snapdragon 7+ Gen 3, побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3. Він працює в парі з ОЗУ LPDDR5X і ПЗУ UFS 4. Акумулятор – 5500 мАг з ультрашвидкою зарядкою 100 Вт, яка заряджає батарею на 100% всього за 25 хвилин.

У плані фотоможливостей GT Neo6 SE теж є що запропонувати, але на багато розраховувати не варто. Основний датчик Sony IMX882 з роздільною здатністю 50 Мп і підтримкою OIS. Надширік – 8 Мп (Sony IMX355). У фронтальній камері застосовується 32-мегапіксельний датчик Sony IMX615.

З інших можливостей – низка ШІ-функцій, вібромотор, корпус із захистом IP65, стереодинаміки, модуль NFC, Wi-Fi 2,4/5,1/5,8 ГГц, Bluetooth 5.4, а оболонка realme UI 5.0 підтримує жести через передню камеру.

Ціни виглядають так: 8/256 ГБ – 235 доларів, 12/256 ГБ – $265, 16/256 ГБ – $290, 16/512 ГБ – $330. У вільному продажу смартфон з'явиться 17 квітня.

Апарат Realme конкуруватиме з представленим напередодні Xiaomi Redmi Turbo 3. Це теж середньобюджетник, який отримав флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.

А раніше цього місяця на ринку з'явився найдешевший складаний смартфон за ціною середняка". У конкурентів Samsung, Motorola і Huawei подібні пристрої в 2-3 рази дорожчі, але доведеться миритися з деякими компромісами.

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