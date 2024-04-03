Виробник обіцяє реалістичну передачу кольору для камери та екрана.

Смартфони серії Motorola Edge – це надійна альтернатива iPhone і Galaxy, що пропонує преміальний стиль, ультрашвидку зарядку і багато іншого. В асортименті бренду з'явилася нова модель Edge 50 Pro, яка отримала парочку цікавих фішок.

Виробник каже, що це перший смартфон на ринку, чий екран і камера отримали сертифікацію від Pantone. На ділі це означає, що пристрій здатний максимально реалістично передавати кольори і відтінки шкіри. Як пише Android Authority, це особливо важливо для портретної зйомки.

Характеристики Moto Edge 50 Pro:

Екран: 6,7 дюйма, pOLED, 1,5K, 120 Гц, яскравість до 2000 ніт, HDR 10+;

Процесор: Snapdragon 7 Gen 3;

Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 256 ГБ користувацької;

Акумулятор: 4500 мАг, швидка зарядка (125 Вт), бездротова (50 Вт);

Камери: основна 50 Мп (f/1,4, OIS), ширококутна 13 Мп (автофокус), телефото 10 Мп (зум 3Х), фронтальна 50 Мп;

Інше: Android 14, стереодинаміки, захист від води і пилу IP68, ШІ-генератор шпалер.

Цікаво, що порівняно з торішнім Moto Edge 40 Pro новинка стала гірше в плані ОЗУ (12 Гбайт замість 16), а дисплей тепер 120-герцовий, а не 165 Гц. Зате Motorola розщедрилася на новий дизайн, камери та сертифікацію Pantone.

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Вартість Moto Edge 50 Pro починається з $380 за комплектацію 8/256 ГБ. Версія з 12 ГБ ОЗУ і 256 ГБ ПЗУ коштує 430 доларів. Поки він доступний в Індії, але пізніше добереться до Європи.

Раніше популярний бенчмарк AnTuTu склав рейтинг найпотужніших смартфонів – запасу продуктивності у них вистачить на багато років. Перші три місця посідають пристрої Asus, Oppo і iQOO.

А портал Phone Arena порівняв час автономної роботи найкращих компактних смартфонів. У реаліях 2024 року пристрій із 6,1-дюймовим дисплеєм уже можна вважати компактним, і тут девайсу Asus просто немає рівних.

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