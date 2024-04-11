При ціні від $275 апарат пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку.

Компанія Xiaomi представила один з найкращих смартфонів за останній час. Мова про Redmi Turbo 3 – у цієї моделі є майже все, щоб вважатися субфлагманом, але коштує вона як середньобюджетник.

При ціні від 1999 юанів (~$275), смартфон пропонує флагманське залізо, яскравий OLED-екран і супершвидку зарядку 90 Вт, яка повністю заряджає батарею за пів години, пише Gizchina.

Характеристики Redmi Turbo 3

Екран: 6,67 дюйма, OLED, 2712×1220 пікселів, 120 Гц, яскравість до 2400 ніт, HDR 10+, система захисту очей;

Процесор: Snapdragon 8s Gen 3, набирає в AnTuTu понад 1,7 млн очок;

Пам'ять: до 16 ГБ оперативної LPDDR5X, до 1 ТБ користувацької UFS 4.0;

Батарея: 5000 мАг (обіцяють добу автономної роботи), швидка зарядка 90 Вт;

Камери: основна 50 Мп (Sony LYT-600), ширококутна 8 Мп (Sony IMX355), фронтальна 20 Мп.

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Ще одна особливість телефону – функція управління жестами. За допомогою долоні можна гортати треки, відповідати на дзвінки і глушити будильники. З іншого: ШІ-редактор, захист від води і пилу IP64, стереодинаміки. NFC, Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.4.

У Китаї Redmi Note 3 Turbo віддають від 1 999 юанів або 10 900 грн. Топова версія смартфона з 16 ГБ ОЗП і 1 ТБ пам'яті коштує 2799 юанів (~15 300 грн). Смартфон також можна буде купити у версії Harry Potter.

Раніше в мережі публікувався список смартфонів Xiaomi, які перестануть підтримуватися у 2024 році. Серед них є вельми популярні в усьому світі моделі, як Redmi Note 10 і Redmi 10.

А нещодавно на ринку дебютував найдешевший складаний смартфон за ціною Android-"середняка". У конкурентів подібні пристрої в 2-3 рази дорожчі, але доведеться миритися з деякими компромісами.

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